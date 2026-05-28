MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ για Μάρκο Ρούμπιο: “Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με θερμά λόγια για τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Σε ανάρτησή της στο «Χ», την οποία συνόδευσε με φωτογραφία όπου εικονίζεται μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έγραψε: «Χρόνια πολλά στον φίλο μου, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο».

Η πρέσβης των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Μάρκο Ρούμπιο «εξαιρετικό υπέρμαχο» των αξιών του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, την προώθηση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής και την ευημερία του αμερικανικού λαού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, πάντως, η αναφορά της στον ρόλο του Μάρκο Ρούμπιο έναντι της Αθήνας, καθώς τον περιέγραψε ως «σπουδαίο φίλο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

«Σου εύχομαι υπέροχα γενέθλια και συνεχή επιτυχία στο ζωτικής σημασίας έργο σου για τη μεγάλη μας χώρα», κατέληξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Μάρκο Ρούμπιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι πέντε Ρομά που έκαψαν το νέο κατάστημα του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Δέλλας για Μαστροκώστα: Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο Θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες κόπηκαν πάλι από εκείνον

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Γιώργος Κουβαράς: Συζητάμε με την ΕΡΤ για το αν θα συνεχιστεί και του χρόνου η εκπομπή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε γέφυρα σήμανσης και έπεσε σε μάντρα – Ένας τραυματίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Booking.com: Άνοδος 21% στις αναζητήσεις των Ελλήνων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε οδηγό με πιστόλι κρότου μετά από καβγά