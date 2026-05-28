Π. Μαρινάκης: Η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις

«Στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ευημερούν οι αριθμοί, αλλά όχι όλοι οι άνθρωποι», ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μιλώντας για τις διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αξιολόγηση και τις προκλήσεις ηγεσίας.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν θεωρεί πως το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ανήκει στον «στενό δημόσιο τομέα», καθώς «στο τέλος της ημέρας πάντα κρίνεσαι από το αποτέλεσμα», ενώ υποστήριξε ότι στον ιδιωτικό τομέα «η επιτυχία από την αποτυχία αξιολογείται με πιο αντικειμενικά κριτήρια».

Όπως ανέφερε, «η απενοχοποίηση εννοιών όπως οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μάς δείχνουν τον δρόμο», ενώ χαρακτήρισε την αξιολόγηση ως μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες του Δημοσίου. «Η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα στον ιδιωτικό τομέα υπερβαίνει τα πάντα. Στον δημόσιο τομέα, δυστυχώς, παραμένουν αδικίες όσον αφορά στην αξιολόγηση», είπε.

Αναφερόμενος στην οικονομία, αναφέρθηκε στην κυβερνητική πολιτική για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα και το υπερπλεόνασμα, λέγοντας ότι «ευτυχώς που αυξάνουμε τα έσοδά μας» και ότι η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ψηφιακή επανάσταση» κατά την πρώτη κυβερνητική τετραετία, σημειώνοντας ότι «μετρήσαμε και ψηφιοποιούμε τα πάντα», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ακόμη τομείς, όπως τα πανεπιστήμια, όπου απαιτούνται περισσότερα βήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη σύνδεσης της αξιολόγησης με το Σύνταγμα, λέγοντας ότι αυτή είναι «η βούλησή μας, να υπάρχει μια σταθερά στη χώρα».

Στάθηκε επίσης στη σημασία της ανάδειξης νέων ανθρώπων στην πολιτική και γενικότερα στην ηγεσία. «Στην πολιτική, 30άρηδες μπορούν να διοικούν άλλες χώρες, στην Ελλάδα ως τα 35 είσαι ταλέντο και μετά καίγεσαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στάθηκε τυχερός επειδή βρέθηκε «στον δρόμο ενός πρωθυπουργού που δίνει ευκαιρίες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «στην πολιτική μας έχουν λείψει νέοι άνθρωποι με ένσημα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Βίκτωρας Μοντζέλλι.

