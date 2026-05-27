Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Η στιγμή που οι δυο δράστες φτάνουν στο κατάστημα για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι δυο άνδρες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη, φέρνει στο φως το newsit.gr

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του newsit.gr οι δυο άνδρες φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα, ώστε να μην είναι διακριτά τα χαρακτηριστικά τους και με σταθερό βήμα έφτασαν στο κατάστημα στα Πατήσια και στη συνέχεια πυροβόλησαν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (27/05/2026), ένας άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στα δύο πόδια.

Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερεις επιβαίνοντες ενώ αναζητείται ο τέταρτος, που κατάφερε να διαφύγει.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η καταδίωξη στον Κηφισό και η σύλληψη για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια

Το μαγαζί του θύματος

«Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω» λέει ο αδερφός του θύματος

Για το περιστατικό μίλησε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος που τόνισε πως ««πρόκειται για άτομο πακιστανικής καταγωγής. Διακομίστηκε πυροβολημένος από σφαίρες στην Πατησίων στον Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Έφαγε σφαίρες, πυροβολήθηκε στον μηρό και στα δύο πόδια.

Είναι σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου. Ειδοποιήθηκε, επειδή ήρθε με ΕΚΑΒ, το αστυνομικό τμήμα για να επιληφθεί.

Φέρει πυροβολισμό και στον έναν και στον άλλο μηρό, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του».