Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας στο πλαίσιο νέας αμυντικής συμφωνίας

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη σε σχέση με τη δέσμευση των ΗΠΑ για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Στέρε επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και υπέγραψε μια νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Νορβηγίας στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.

Γαλλία Νορβηγία

