Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας στο πλαίσιο νέας αμυντικής συμφωνίας
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη σε σχέση με τη δέσμευση των ΗΠΑ για την περιφερειακή ασφάλεια.
Ο Στέρε επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και υπέγραψε μια νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Νορβηγίας στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.
Norway said it will join France’s nuclear umbrella as Europe worries about long-term U.S. security support.
Prime Minister Jonas Gahr Støre signed a new defense deal with Macron in Paris.
Norway stressed that no nuclear weapons will be stationed there in peacetime.