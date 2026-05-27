Πένθος στην ενόργανη: O Γκαέλ Ντα Σίλβα σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο Γάλλος πρωταθλητής της ενόργανης, Γκαέλ Ντα Σίλβα, βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο σε ηλικία 41 ετών.

Ο Γκαέλ Ντα Σίλβα, το νήμα της ζωής του οποίου «κόπηκε» τόσο βίαια σε τροχαίο, είχε κερδίσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012 στην ενόργανη.

Συμμετείχε, επίσης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου η γαλλική ομάδα τερμάτισε όγδοη.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Ντα Σίλβα τερμάτισε δέκατος στους προκριματικούς των ασκήσεων εδάφους, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό.

Εκπροσώπησε επίσης τη γαλλική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010 στο Ρότερνταμ, όπου οδήγησε τη Γαλλία στην πέμπτη θέση.

Ο θάνατός του έρχεται λίγα 24ωρα μετά την εμφάνισή του στο Ομαδικό Πρωτάθλημα στην πόλη Αμιέν της Γαλλίας, σύμφωνα με τη «L’Équipe».

Ο Ντα Σίλβα παραλίγο να χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 2004, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Κατάφερε να δηλώσει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, όμως μία ρήξη χιαστού του στέρησε το ολυμπιακό του όνειρο.

Ο πρόωρα χαμένος πρωταθλητής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τρία παιδιά ηλικίας 12, 9 και 6 ετών.