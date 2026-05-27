MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων από την Ρωσία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε το βράδυ της Τετάρτης σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal από αεροσκάφη MiG-31K.

Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίτσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχεται επίθεση.

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Πόλεμος Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Η Βρετανία στοχοποιεί τα ρωσικά δίκτυα κρυπτονομισμάτων με τις τελευταίες της κυρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 λεπτά πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Ζελένσκι: “Επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης στην Ουκρανία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Μπροστά η ΝΔ, δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Στο 13,1% η Καρυστιανού, 4ο το ΠΑΣΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Γωγώ Μαστροκώστα – “Λύγισε” ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο: “Είσαι το μωρό μου, ξεκουράσου και πέτα ψηλά”

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

Το Rudu Fest έρχεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και φέρνει ένα ιδιαίτερο μουσικό vibe

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σέρρες: Αδιανόητη τραγωδία στην Ηράκλεια – Νεκρό 10χρονο παιδί μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι