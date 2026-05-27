Στη Λεμεσό ο Γεραπετρίτης για το άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ

Στη Λεμεσό μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στην ‘Ατυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich», η οποία πραγματοποιείται υπό την κυπριακή προεδρία.



Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξημένων ανησυχιών για τη σταθερότητα στην περιοχή.



Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης, ως προσκεκλημένοι της κυπριακής προεδρίας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.



Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου

Nωρίτερα σήμερα, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον Ρεπουμπλικανό Τρεντ Κέλι, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Θαλάσσιας Ισχύος και Δυνάμεων Προβολής της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας.



Κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε και ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.