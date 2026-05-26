Παιδιά: Πώς να περιορίσετε τον χρόνο μπροστά στις οθόνες

Η υπερβολική χρήση κινητών, tablet και υπολογιστών απασχολεί ολοένα και περισσότερους γονείς.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο, τη συγκέντρωση και τη σωματική δραστηριότητα των παιδιών.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

  • Να θέσουν συγκεκριμένα χρονικά όρια.
  • Να αποφεύγονται οι οθόνες πριν τον ύπνο.
  • Να ενισχυθούν δραστηριότητες όπως το διάβασμα και το παιχνίδι.
  • Να δίνουν οι ίδιοι το καλό παράδειγμα.
  • Να δημιουργηθούν ώρες χωρίς κινητό μέσα στο σπίτι.

Οι παιδοψυχολόγοι τονίζουν ότι η ισορροπία είναι το κλειδί και όχι η πλήρης απαγόρευση.

