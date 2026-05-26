Παναγιώταρου για εμφάνιση Τούνη στις Κάννες: “Από τη στιγμή που μπορεί να πληρώσει για να πάει ας το κάνει, εμένα θα μου άρεσε να με έχουν προσκαλέσει”

Την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο Φεστιβάλ Καννών σχολίασε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, επισημαίνοντας πως εφόσον μπορεί να πληρώσει για να πάει, καλώς έπραξε, ωστόσο η ίδια θα προτιμούσε να την έχουν προσκαλέσει για να παρευρεθεί σε μία τέτοια εκδήλωση.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δήλωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Τρίτη 26 Μαΐου επί του θέματος: «Από τη στιγμή που μπορεί να το κάνει και έχει την οικονομική άνεση να πληρώσει για να πάει κάπου, ας το κάνει».

Όταν ρωτήθηκε εάν η ίδια θα πήγαινε στο Φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, απάντησε: «Εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ να με έχουν προσκαλέσει κάπου και να νιώθω ότι ανήκω σε αυτό το χώρο».

Δείτε το βίντεο στο 2:04“

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε μόνο για 24 ώρες στη Γαλλία, ώστε να κάνει το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Καννών, φορώντας ένα μπλε φόρεμα υπερπαραγωγή και παρόλο που η ίδια ανέφερε πως έκανε ένα όνειρό της πραγματικότητα, δέχτηκε έντονη κριτική στα social media μόλις μοιράστηκε την είδηση.