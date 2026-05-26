Χανιά: Απεγκλωβίστηκε ο Γάλλος τουρίστας που είχε πέσει σε φαράγγι – Μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης του 67χρονου Γάλλου τουρίστα ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης στα Χανιά.

Ο 67χρονος είναι μέλος ομάδας οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανου και τη 19 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν στη νότια έξοδο του φαραγγιού όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.