MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: Απεγκλωβίστηκε ο Γάλλος τουρίστας που είχε πέσει σε φαράγγι – Μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης του 67χρονου Γάλλου τουρίστα ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης στα Χανιά.

Ο 67χρονος είναι μέλος ομάδας οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανου και τη 19 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν στη νότια έξοδο του φαραγγιού όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Τραϊάνα Ανανία: Δεν ήταν τυχαίο timing ο τραυματισμός στο Survivor – Η ανθρωπότητα υποφέρει από αρνητική ενέργεια, οπότε υποφέρουν και στα ριάλιτι

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας για Γωγώ Μαστροκώστα: Δεν πέθανε από καρκίνο, έγινε κάτι άλλο και δεν το άντεξε ο οργανισμός της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Αγριογούρουνο κολυμπούσε αμέριμνο σε παραλία – Έκπληκτοι λουόμενοι και περαστικοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δήμας: Το επόμενο διάστημα οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα ΣΔΙΤ: Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη – Στο 50% το Flyover

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 16 ώρες πριν

Geri Olympics 2026: Οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν σήμερα στην Καλαμαριά

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Γαλλία: Πρωτοφανές κύμα ζέστης με ρεκόρ θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς