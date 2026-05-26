Αλλαγές στις διαθήκες: Τι ισχύει για δημοσίευση, γνησιότητα και κληρονομικά δικαιώματα

Τις βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο πλαίσιο των διαθηκών και τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν ανέλυσε ο συμβολαιογράφος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Ρούσκας, απαντώντας σε ερωτήματα πολιτών για τη διαδικασία δημοσίευσης και τις νέες ρυθμίσεις, καλεσμένος στο ΕΡΤnews και την εκπομπή NEWSROOM.

Όπως εξήγησε, οι πρόσφατες παρεμβάσεις δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητημάτων, καθώς «οι αλλαγές έμειναν σε συγκεκριμένο επίπεδο» και αφορούν κυρίως τις δημοσιεύσεις διαθηκών, τις νόμιμες μοίρες και τις κληρονομικές συμβάσεις. Αντίθετα, για τις περιπτώσεις εξ αδιαθέτου κληρονομιάς «δεν υπάρχει ουδεμία ρύθμιση», με αποτέλεσμα να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της γνησιότητας των διαθηκών, σημειώνοντας ότι οι νέες προβλέψεις στοχεύουν στην αποτροπή φαινομένων κατάχρησης. «Είχαμε βιομηχανία διαθηκών που δημιουργούνταν εκ των υστέρων», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πλέον αν μια διαθήκη έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο «δημιουργεί έννομα αποτελέσματα».

Για τις ιδιόγραφες διαθήκες, διευκρίνισε ότι εφόσον δημοσιευθούν εντός δύο ετών από τον θάνατο από συγγενείς πρώτου βαθμού, μπορούν να ισχύσουν χωρίς να απαιτείται κήρυξή τους ως κύριες. Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται έλεγχος από συμβολαιογράφο και εφαρμογή των νέων διαδικασιών, οι οποίες θα αποσαφηνιστούν στην πράξη μετά την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου.

Αναφορικά με λάθη ή ελλείψεις, όπως η απουσία ακριβούς ημερομηνίας, επεσήμανε ότι η τελική κρίση ανήκει στα δικαστήρια, ενώ ο συμβολαιογράφος έχει αυξημένη ευθύνη ελέγχου κατά τη δημοσίευση. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος απέχει από τη δημοσίευση διαθηκών εδώ και μήνες, ακριβώς λόγω των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Στην περίπτωση απώλειας πρωτότυπης διαθήκης, ξεκαθάρισε ότι «δημοσιεύονται αποκλειστικά τα πρωτότυπα έγγραφα», ενώ σε κάθε περίπτωση απαιτούνται εξηγήσεις και έλεγχοι, όπως συμβαίνει και με άλλα συνοδευτικά έγγραφα.

Ως βασικό έγγραφο για τη δημοσίευση μιας διαθήκης προσδιόρισε την πράξη θανάτου, τονίζοντας ότι οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να την επαληθεύουν μέσω των αρμόδιων συστημάτων, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις προσκόμισης ανακριβών στοιχείων.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στις διαθήκες σε ξένη γλώσσα, που αντιστοιχούν περίπου στο 15% των περιπτώσεων. Όπως εξήγησε, αυτές δημοσιεύονται κανονικά και στη συνέχεια μεταφράζονται επίσημα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να αποκτήσουν πλήρη νομική ισχύ. Τέλος, επισήμανε ότι τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τόσο αλλοδαπούς εργαζόμενους όσο και Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης προσοχής και τήρησης των διαδικασιών για την αποφυγή νομικών αμφισβητήσεων.