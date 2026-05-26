Αυτό είναι το λογότυπο του κόμματος Τσίπρα: Τι σημαίνει, ο συμβολισμός των χρωμάτων

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης, σε εκδήλωση στο Θησείο, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα που δημιουργεί, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την ονομασία και το λογότυπο του κόμματος ενώπιον πολιτών, συνεργατών και στελεχών που βρέθηκαν στην εκδήλωση.

Tο νέο κόμμα ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με τον πρώην Πρωθυπουργό να παρουσιάζει δημόσια για πρώτη φορά και το επίσημο έμβλημα της παράταξης.

Κατά την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στον συμβολισμό των χρωμάτων του λογοτύπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας».

Στο έμβλημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, ενώ το γράμμα «Α», που παραπέμπει στην «Αριστερά», ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το ΕΛΑΣ αποτελεί προσωπική επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα και «κλείδωσε» πριν από δύο μήνες. Όλο αυτό το διάστημα, το όνομα γνώριζαν μόνο ελάχιστοι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και το κράτησαν ως επτασφράγιστο μυστικό, μέχρι την ώρα που το παρουσίασε ο ίδιος επί σκηνής.

