MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μην γεράσει πρόωρα

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μεγάλη μελέτη σε περίπου 500.000 άτομα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έχει η διάρκεια του ύπνου στην υγεία και στη διαδικασία της βιολογικής γήρανσης, επηρεάζοντας πολλαπλά όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature, τόσο ο ανεπαρκής όσο και ο υπερβολικός ύπνος συνδέονται με ταχύτερη βιολογική γήρανση σε κρίσιμα συστήματα, όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι πνεύμονες και το ανοσοποιητικό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Junhao Wen από το Vagelos College of Physicians and Surgeons του Πανεπιστημίου Columbia, ανέλυσαν δεδομένα από την UK Biobank και αξιοποίησαν εργαλεία μηχανικής μάθησης για να δημιουργήσουν «ρολόγια γήρανσης», τα οποία αποτυπώνουν τη βιολογική ηλικία με βάση δείκτες υγείας και απεικονιστικά δεδομένα.

Η μελέτη εστίασε στη σύγκριση της χρονολογικής με τη βιολογική ηλικία, δείχνοντας ότι δύο άτομα ίδιας ηλικίας μπορεί να εμφανίζουν σημαντικά διαφορετική εικόνα γήρανσης, ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ύπνου.

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι το λεγόμενο μοτίβο «U». Όπως διαπιστώθηκε, όσοι κοιμούνταν λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8 ώρες ημερησίως εμφάνιζαν ταχύτερη βιολογική γήρανση, σε σύγκριση με όσους κινούνταν στο εύρος περίπου 6,4 έως 7,8 ωρών, όπου καταγράφηκαν οι καλύτεροι δείκτες υγείας.

Παράλληλα, ο ανεπαρκής ύπνος συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση και καρδιαγγειακά νοσήματα. Αντίστοιχα, τόσο ο λίγος όσο και ο πολύς ύπνος συσχετίστηκαν με αναπνευστικές και πεπτικές παθήσεις.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα ενισχύουν την άποψη πως ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο τον εγκέφαλο, αλλά τη συνολική φυσιολογία του οργανισμού.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ο ύπνος αποτελεί έναν τροποποιήσιμο παράγοντα υγείας, γεγονός που σημαίνει ότι οι συνήθειες μπορούν να βελτιωθούν και να επηρεάσουν θετικά τη μακροπρόθεσμη ευεξία.

Η μελέτη καταλήγει ότι ο ύπνος δεν είναι απλώς μια διαδικασία ξεκούρασης, αλλά βασικό στοιχείο ενός πολύπλοκου βιολογικού δικτύου που επηρεάζει τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό, την καρδιαγγειακή λειτουργία και τελικά την ίδια τη γήρανση του οργανισμού.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Η Ίος ως το “ανερχόμενο αστέρι” στη Μεσόγειο, σύμφωνα με διεθνές μέσο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Μαΐου 2026 από τον ΟΠΕΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

“Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε βοήθεια” λέει ο πατέρας της 16χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον 35χρονο στην Πάτρα – Τι λένε οι γείτονες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δύο λογιστές οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι”

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γωγώ Μαστροκώστα: “Περιμέναμε να το ακούσουμε, τους είχαν πει ότι στην κατάσταση που είναι είχε κάποια 24ωρα”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Η Ρωσία προειδοποιεί τους ξένους πολίτες στο Κίεβο: Εγκαταλείψτε αμέσως την ουκρανική πρωτεύουσα