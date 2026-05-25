Φούσκωμα: Το πλούσιο σε φυτικές ίνες φρούτο που οι διατροφολόγοι προτείνουν να τρώτε δύο φορές την ημέρα

Γνωρίζετε εκείνη την αίσθηση φουσκώματος στο τέλος της ημέρας, αυτή τη μικρή ενόχληση που εμφανίζεται μετά τα γεύματα; Πριν στραφείτε σε ιατρικές λύσεις, οι ειδικοί στη διατροφή δείχνουν ένα φρούτο τόσο κοινό όσο και αποτελεσματικό, το ακτινίδιο. Παλαιότερα θεωρούμενο απλώς ως πηγή βιταμίνης C, σήμερα γνωρίζει νέα δημοτικότητα λόγω των πεπτικών του οφελών. Και η σύσταση των ειδικών είναι ξεκάθαρη, η κατανάλωση δύο την ημέρα αρκεί για να βελτιώσει σημαντικά την εντερική άνεση. Όπως συνοψίζει η διατροφολόγος Emma Bardwell στο περιοδικό «Vogue UK», η κατανάλωση ακτινιδίων είναι μια απλή και πρακτική συνήθεια που μπορεί να κάνει διαφορά μέσα σε λίγες ημέρες για τους περισσότερους ανθρώπους.

Γιατί το ακτινίδιο βοηθά τόσο πολύ στο φούσκωμα;

Το μυστικό βρίσκεται στη σύνθεσή του. Κάθε ακτινίδιο παρέχει 2 έως 3 γραμμάρια φυτικών ινών, τόσο διαλυτών όσο και αδιάλυτων, οι οποίες λειτουργούν ως πρεβιοτικά και τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Όμως το πραγματικό του χαρακτηριστικό είναι οι ίνες του, που μπορούν να απορροφήσουν περισσότερο νερό από άλλων φρούτων όπως τα μήλα. Έτσι, αυξάνεται ο όγκος των κοπράνων και διευκολύνεται η πέψη.

Επιπλέον, περιέχει ακτινιδίνη, ένα ένζυμο που βοηθά στη διάσπαση των πρωτεϊνών και διευκολύνει την πεπτική διαδικασία. Τα ακτινίδια περιέχουν επίσης ραφίδες, μια ένωση που διεγείρει την παραγωγή εντερικής βλέννας και λιπαίνει το πεπτικό σύστημα για πιο ομαλή διέλευση.

Μελέτες επιβεβαιώνουν αυτή τη φήμη. Πολλές κλινικές έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση ενός έως τριών ακτινιδίων την ημέρα βελτιώνει την πεπτική υγεία και μειώνει τη δυσκοιλιότητα και το ενοχλητικό φούσκωμα. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν επίσης ότι μειώνει τα βακτήρια που παράγουν μεθάνιο, τα οποία συνδέονται συχνά με αργή λειτουργία του εντέρου.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από τις φυτικές ίνες του, μπορείτε να το καταναλώσετε ολόκληρο, μαζί με τη φλούδα, αφού το πλύνετε καλά. Αν η υφή δεν σας αρέσει, οι κίτρινες ποικιλίες είναι πιο μαλακές και λιγότερο «χνουδωτές».

