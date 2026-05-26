Δέκα διακρίσεις στα Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης για το ΚΘΒΕ

Απόλυτος κυρίαρχος των φετινών 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στο κατάμεστο, από θεατρόφιλους και καλλιτέχνες, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη» το ΚΘΒΕ απέσπασε 10 βραβεία με το κοινό να επιβραβεύει, με το χειροκρότημά του, τις παραγωγές του.

Η παράσταση «Αυτή η Νύχτα μένει» που παρουσιάστηκε με απόλυτη επιτυχία στο Βασιλικό Θέατρο απέσπασε τα βραβεία: Καλύτερη παράσταση (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη σκηνοθεσία (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερου ερμηνευτικού συνόλου (Αστέριος Πελτέκης), καλύτερη μουσική (Σταμάτης Κραουνάκης), καλύτερα σκηνικά (Φρόσω Λύτρα) και καλύτεροι φωτισμοί (Στέλιος Τζολόπουλος).

Η Πελαγία Αγγελίδου βραβεύτηκε ως η καλύτερη γυναικεία ερμηνεία για την παράσταση του ΚΘΒΕ «Νέκυια 20 kg», ενώ ο Θάνος Φερετζέλης, από την παράσταση «Ζορμπάς» βραβεύτηκε ως η καλύτερη Β’ Ανδρική Ερμηνεία. Η Θώμις Παπαδημητρίου απέσπασε το βραβείο «καλύτερα Κοστούμια» για την παράσταση «Τρέμω» ενώ ο Άρης Κακλέας ο οποίος υπέγραψε τη σκηνοθεσία στην παράσταση «Τρέμω» βραβεύτηκε το καλύτερο Νέο Ανερχόμενο Πρόσωπο 2026.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ Αστέρης Πελτέκης ευχαρίστησε το κοινό για τη μεγάλη ανταπόκριση του στις παραγωγές του ΚΘΒΕ και αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Όπως τόνισε «είναι μεγάλη μου χαρά να δημιουργούνται όλο και περισσότερες καλές παραστάσεις και να μην σταματήσουμε όλοι μαζί να διεκδικούμε μια ισότιμη θεατρική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην περιφέρεια».

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς, την οποία παρουσίασε η Δέσποινα Αυγερίδου, ήταν όταν τιμήθηκαν για το συνολικό τους έργο ο Γιώργος Κωνσταντίνου αλλά και ο Κώστας Σαντάς, η πορεία του οποίου είναι απόλυτα συνυφασμένη με το ΚΘΒΕ.