Ξέσπασε ο Κώστας Τσουρός στην έναρξη: Συνάδελφοι, υπομονή, αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή

Ξέσπασε ο Κώστας Τσουρός, στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, για συναδέλφους του, οι οποίοι σχολιάζουν τον ίδιο και το «Το ‘χουμε» από την αρχή της σεζόν.

«Στη… μούγκα σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε, οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός για το γεγονός ότι η εκπομπή δεν ξεκίνησε με τραγούδι.

Ο Κώστας Τσουρός πρόσθεσε: «Το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο πιο θλιβερό για την περίσταση, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί και να τους ευχαριστήσουμε.

Βάλε λίγο το “η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου” μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε; Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος; Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή, τρεις μέρες έμειναν και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή, λίγο υπομονή ακόμα».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουρός είπε: «Συγγνώμη στους τηλεθεατές γι’ αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει κι εμείς να πούμε κάτι».

