ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο κ. Σιακαντάρης δυσκολεύεται να αρθρώσει ένα απλό “όχι”;

«Ο κ. Σιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό ‘όχι’. Γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη.

Προσθέτει ότι «παραμένει πάντως συνεπής με τις θέσεις του ως θεωρητικός της υποψηφιότητας Ανδρέα Λοβέρδου, που, όπως είδαμε, κατέληξε στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας». Επιπλέον, αναφέρει ότι αρθρογραφούσε τότε σχετικά γράφοντας τα εξής: «Μα δεν είναι πιο ‘δεξιές’ οι απόψεις του; Είναι. Αλλά όποιος γνωρίζει τη σοσιαλδημοκρατία και τους ηγέτες της, θα γνωρίζει πως αυτή πέτυχε, όποτε οι ηγέτες της κατόρθωσαν να συγκροτήσουν ένα ενιαίο ρεύμα με δεξιές, κεντρώες και αριστερές πολιτικές απόψεις και συνεργάτες που εστίαζαν στα κέντρα των κοινωνιών. Και επιτρέψτε με να πιστεύω πως ο ‘δεξιός’ Λοβέρδος θα το πετύχαινε καλύτερα αυτό».

«Ο δημοκρατικός κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.