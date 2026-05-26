Ηρακλής: Νέος τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Αμανατίδης

Νέος τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Ηρακλής είναι από το πρωί της Τρίτης ο Γιάννης Αμανατίδης.

Η στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος συνεχίζεται από τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και μετά την συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι για τη θέση του προπονητή και με τον Άγγελο Μπασινά για το πόστο του αθλητικού διευθυντή, ήταν η σειρά του Γιάννη Αμανατίδη.

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Fürth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας.

Ιωάννη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Γιάννης Αμανατίδης Ηρακλής

