Geri Olympics 2026: Οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν σήμερα στην Καλαμαριά

Μια ξεχωριστή γιορτή άθλησης, ευεξίας και ενεργού γήρανσης φιλοξενεί ο Δήμος Καλαμαριάς με τη διοργάνωση των GERI OLYMPICS 2026, των 4ων Γηριατρικών Ολυμπιακών Αγώνων, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς (ΔΑΚ).

Η διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να αναδείξει την αξία της ενεργού συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνική και αθλητική ζωή, προωθώντας την υγεία, την κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και παιχνίδια που συνδυάζουν τη σωματική άσκηση με τη νοητική ενδυνάμωση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ασκήσεις μπάσκετ, δραστηριότητες με βαράκια, πινγκ πονγκ, παιχνίδια στόχων, κορίνες, μετακινήσεις σε διαδρομές οκταριού, καθώς και σε καινοτόμες δράσεις του προγράμματος LLM CARE, οι οποίες συνδυάζουν τη χρήση υπολογιστή με νοητικές και κινητικές ασκήσεις.

Με κεντρικό μήνυμα τη χαρά, την κοινωνικότητα και την αγωνιστική διάθεση, οι GERI OLYMPICS φιλοδοξούν να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη κίνηση, συνεργασία, διασκέδαση και θετική ενέργεια.

Η δράση αναδεικνύει έμπρακτα ότι η άθληση, η συμμετοχή και η δημιουργικότητα δεν έχουν ηλικία, ενώ παράλληλα ενισχύει την εξωστρέφεια και την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων, προάγοντας έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται στη δραστηριοποίηση, την ευεξία και τη διατήρηση της σωματικής και πνευματικής υγείας.