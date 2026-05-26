Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων στο Ωραιόκαστρο: Το αδιαχώρητο στην πρεμιέρα της παράστασης “Ας εν’ καλά η μάνα σ΄”

Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα έγινε το βράδυ της Κυριακής η πρεμιέρα της παράστασης της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ) «Ας εν’ καλά η μάνα σ΄» του Στάθη Πανιτσίδη.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στην αίθουσα πολιτισμού «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» σε επιμέλεια, διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιάδη.

Το κοινό καλωσόρισε στην εκδήλωση η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ), Χρυσούλα Κουρουκερέζη. Αναφέρθηκε στο έργο, στον συγγραφέα Στάθη Πανιτσίδη, στον σκηνοθέτη, Γιάννη Γεωργιάδη και στα μέλη της θεατρικής ομάδας της ΕΠΩΦ, που διατηρούν ζωντανή την θεατρική παράδοση του Πόντου. Επίσης, ευχαρίστησε την δημοτική αρχή που φέτος το καλοκαίρι διοργανώνει το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν», αφιερωμένο στους Έλληνες του Πόντου που εγκαταστάθηκαν στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, τόνισε πως η διοίκηση του Δήμου μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις υποστηρίζει την διατήρηση της ιστορικής μνήμης, συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης, προσκάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων και μετέφερε τον χαιρετισμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Στην παράσταση συμμετείχαν και χειροκροτήθηκαν θερμά οι Γιώργος Βαλετόπουλος, Άννα Αποστολίδου, Δόξη Ορμανίδου, Μανώλης Αβλαστιμίδης, Ρούλα Γεωργιάδου, Ηρακλής Τσακαλίδης, Ευδοξία Τσενεκίδου, Νίκος Αμοιρίδης, Σάββας Ιωαννίδης, Γιάννης Σταλίδης και Σπύρος Χαραβόπουλος.

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» συνεχίζεται την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 19.00, με αφιέρωμα στον Πόντιο ποιητή του Ωραιοκάστρου, Νεόφυτο Ιορδανίδη. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτισμού «Λογείον» στην αίθουσα πολιτισμού «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς».

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» ΕΔΩ

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.