Μαρίνα Σπανού: Γνωρίζω τον Ακύλα χρόνια και είναι φοβερός καλλιτέχνης – Ήμουν στην επιτροπή της Eurovision

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε στην κάμερα της Buongiorno για τη γυναικεία αλληλεγγύη, αλλά και για τον Ακύλα και τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026.

«Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο δυναμικές γυναίκες και για τέτοιο σκοπό. Πιστεύω τρομερά στη γυναικεία αλληλεγγύη, είναι το μόνο που έχουμε σε αυτές τις εποχές», είπε αρχικά η τραγουδοποιός.

«Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε μία φανταστική συναυλία εκεί στην Πλατεία Ασωμάτων, λίγο πιο κάτω από το μέρος που συναντιόμασταν πριν πέντε χρόνια. Και με ελεύθερη είσοδο, που είναι τρομερά σημαντικό ο κόσμος να έχει πρόσβαση πάντα στην τέχνη και πόσω μάλλον στη μουσική. Τρομερά χαρούμενη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε αυτή την ανταπόκριση, απάντησε: «Όχι, δεν θα το περίμενα. Είναι κάτι όμως που βλέπω μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει, να δυναμώνει μάλλον, όχι να μεγαλώνει αριθμητικά. Και όσο μπορώ θα είμαι εκεί να το στηρίζω».

Η Μαρίνα Σπανού αναφέρθηκε και στον Ακύλα: «Εγώ τον Ακύλα τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και ως καλλιτέχνη και έτσι κοινωνικά, ας πούμε, έχουμε συναναστραφεί στο παρελθόν. Είναι ένα πολύ δυναμικό άτομο, ένας φοβερός καλλιτέχνης. Έκανε το όνειρό του και αυτός, ανέβηκε σε μία μεγάλη σκηνή και πιστεύω ότι το απόλαυσε όσο μπορούσε, από αυτό που καταλαβαίνω και που λέει. Παρακολούθησα και από στενά τη διαδικασία της Eurovision γιατί ήμουνα και στην επιτροπή».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Είναι τρομερά σημαντικό να στηρίζουμε τα νέα παιδιά. Όλοι εμείς. Δηλαδή να μας στηρίζουν τα νέα παιδιά κι εμείς με τη σειρά μας τα νεότερα. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασε ωραία ο Ακύλας. Πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι περήφανη που είναι περήφανος για τον εαυτό του».