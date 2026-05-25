e-ΕΦΚΑ: Τροποποιητική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών έτους 2025

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, κατά την ολοκλήρωση της εκκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, σε μικρό ποσοστό εκκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των ΑΠΔ, ενόψει της μετάπτωσης στο νέο ΟΠΣ.

Εντός του Ιουνίου 2026 πρόκειται να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Για τους ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκκαθάριση, λόγω έλλειψης των ανωτέρω στοιχείων, δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης, με καταληκτική ημερομηνία την 29η/05/2026, καθώς αναμένεται ο επανυπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών.

