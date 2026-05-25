Λεκέδες από στυλό στον καναπέ: Πώς να τους αφαιρέσετε με υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι σας

Αν κατά λάθος λερώσατε τον καναπέ σας με στυλό ενώ κρατούσατε σημειώσεις ή ζωγραφίζατε, μην πανικοβάλλεστε. Αν και το μελάνι μπορεί να αποδειχθεί δύσκολος εχθρός –ειδικά αν πρόκειται για στυλό τζελ ή ανεξίτηλο μαρκαδόρο– η αφαίρεσή του δεν είναι ακατόρθωτη. Με ορισμένα κοινά καθαριστικά σπιτιού, όπως το οινόπνευμα και το υγρό πιάτων και με τη σωστή τεχνική μπορείτε να εξαφανίσετε σταδιακά τους λεκέδες από τον καναπέ.

Πώς να καθαρίσετε το μελάνι με οινόπνευμα

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αφαιρέσετε το μελάνι από τον καναπέ βρίσκεται ήδη στο σπίτι σας. Πρόκειται για το καθαρό οινόπνευμα, σύμφωνα με την Robin Murphy, ειδικός καθαρισμού και Chief Cleaning Officer της Maid Brigade. Η ίδια συνιστά αυτή τη μέθοδο για υφασμάτινους καναπέδες ή καναπέδες από μικροΐνες (microfiber).

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

Ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ με ένα καθαρό πανί για να απορροφηθεί το περίσσιο μελάνι. Βάλτε μικρή ποσότητα οινοπνεύματος σε ένα λευκό πανί και δοκιμάστε το σε ένα κρυφό σημείο του καναπέ. Αν δεν προκληθεί αποχρωματισμός ή φθορά, ταμπονάρετε απαλά πάνω στον λεκέ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εξαφανιστεί το μελάνι. Νωτίστε ένα άλλο πανί με μικροΐνες με σκέτο νερό και περάστε το σημείο για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα οινοπνεύματος. Στεγνώστε καλά το σημείο ταμπονάροντάς το με ένα στεγνό, καθαρό πανί.

Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες από στυλό με υγρό πιάτων

Το υγρό πιάτων ή το πράσινο υγρό σαπούνι (τύπου Καστίλλης) μπορούν επίσης να κάνουν θαύματα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή για τον καθαρισμό δερμάτινου καναπέ.

Ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ με ένα καθαρό πανί για να μαζέψετε το νωπό μελάνι. Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε χλιαρό νερό με ελάχιστο υγρό πιάτων ή υγρό σαπούνι Καστίλλης. Απλώστε λίγο από το διάλυμα σε ένα πανί και κάντε μια δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο του καναπέ. Αν το υλικό δεν πάθει τίποτα, ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ από στυλό. Επαναλάβετε μέχρι να καθαρίσει τελείως. Πάρτε ένα καθαρό πανί με μικροΐνες, βρέξτε το ελαφρώς με νερό και σκουπίστε το σημείο για να φύγει το σαπούνι. Στεγνώστε την επιφάνεια πιέζοντας απαλά με ένα στεγνό πανί.

Πώς να αφαιρέσετε λεκέδες από στυλό με λευκό ξύδι

Το αποσταγμένο λευκό ξύδι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φυσικό καθαριστικό για το σπίτι. Χρησιμοποιείται παντού, από την αφαίρεση των αλάτων του νερού μέχρι την απολύμανση των πάγκων. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει η ειδικός καθαρισμού Murphy, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει ελαφρούς λεκέδες από μελάνι πάνω από υφάσματα ή πανιά με μικροΐνες.

Βήμα-βήμα η διαδικασία καθαρισμού:

Ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ με ένα καθαρό πανί για να απορροφηθεί το πλεόνασμα μελανιού. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα αποσταγμένου λευκού ξυδιού σε ένα πανί και δοκιμάστε το σε ένα κρυφό σημείο του καναπέ. Αν δεν προκληθεί αποχρωματισμός, ταμπονάρετε απαλά τον λεκέ. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εξαφανιστεί το μελάνι. Βρέξτε ένα άλλο πανί μικροϊνών με νερό και ταμπονάρετε το σημείο για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα. Στεγνώστε την επιφάνεια πιέζοντας με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

Ιδιαιτερότητες ανάλογα με τον τύπο του στυλό

Δεν χρησιμοποιούν όλα τα στυλό το ίδιο μελάνι, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι λεκέδες στον καναπέ είναι πιο επίμονοι από άλλους.

«Ο ανεξίτηλος μαρκαδόρος είναι ο πιο δύσκολος, επειδή είναι σχεδιασμένος να μένει μόνιμος», εξηγεί η Rapinchuk. «Το μελάνι από κλασικό στυλό (ballpoint) είναι συνήθως το πιο εύκολο στην αντιμετώπιση επειδή έχει λιγότερη χρωστική ουσία. Τα στυλό Gel βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα, αλλά μπορεί να αποδειχθούν πιο ζόρικα γιατί το μελάνι τους κάθεται πάνω στις ίνες πριν απορροφηθεί».

Κλασικό στυλό (Ballpoint): Το μελάνι τους έχει ως βάση το λάδι, επομένως ανταποκρίνεται πολύ καλά στο οινόπνευμα. Καθώς μένει κυρίως στην επιφάνεια, αφαιρείται πιο εύκολα.

Στυλό Gel: Το μελάνι Gel έχει ως βάση το νερό και απλώνεται γρήγορα. Το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσετε ελάχιστη ποσότητα οινοπνεύματος ή υγρού πιάτων και να ταμπονάρετε πολύ προσεκτικά για να μην μεγαλώσει ο λεκές.

Ανεξίτηλος μαρκαδόρος: Το μελάνι του σταθεροποιείται αμέσως στις επιφάνειες. Το οινόπνευμα μπορεί να βοηθήσει, αλλά η πλήρης αφαίρεση δεν είναι πάντα εφικτή. Σε αυτή την περίπτωση, στόχος είναι να ξεθωριάσει όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να καταστραφεί το ύφασμα.

Τα 4 πιο συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Αν δεν προσέξετε, μπορεί να κάνετε τον λεκέ από μελάνι χειρότερο. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε τα εξής:

Το τρίψιμο αντί για ταμπόνασμα: Το τρίψιμο απλώνει το μελάνι και το σπρώχνει βαθύτερα στις ίνες του υφάσματος. Πρέπει πάντα να ταμπονάρετε.

Η υπερβολική χρήση νερού: Το πολύ νερό μπορεί να δημιουργήσει μόνιμους λεκέδες («στεφάνια»), ειδικά σε υφάσματα μικροϊνών, ενώ βοηθάει και το μελάνι να απλωθεί.

Τα σκληρά χημικά προϊόντα: Τα ισχυρά καθαριστικά μπορεί να ξεθωριάσουν ή να καταστρέψουν το ύφασμα και το δέρμα. Αποφύγετε τα απολυμαντικά μαντηλάκια ή τα σπρέι λεκέδων του εμπορίου σε ταπετσαρίες επίπλων.

Η παράλειψη της δοκιμής: Πάντα να δοκιμάζετε το καθαριστικό σε ένα μικρό, μη ορατό σημείο του καναπέ, καθώς ορισμένα υφάσματα ενδέχεται να αλλάξουν υφή ή να αποχρωματιστούν.

Πότε να καλέσετε έναν επαγγελματία

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι DIY (Do It Yourself) λύσεις δεν αρκούν:

Αν ο καναπές σας είναι από μετάξι ή βελούδο, απευθυνθείτε αμέσως σε επαγγελματίες, καθώς αυτά τα υλικά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα.

Αν το μελάνι έχει απλωθεί σε μεγάλη επιφάνεια, έχει στεγνώσει για μέρες ή δεν βλέπετε βελτίωση μετά από μερικές προσεκτικές προσπάθειες.

Πηγή: enikos.gr