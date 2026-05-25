Έρχεται νέο διπλό χαράτσι για τα ακίνητα – Τι θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2027

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία ακινήτων φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργούνται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ενώ στη θέση τους θεσπίζονται δύο νέα τέλη που θα επιβάλλονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” πρόκειται για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ), τα οποία – σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ – οδηγούν σε σημαντική αύξηση της επιβάρυνσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για έναν νέο «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ», υποστηρίζοντας ότι το συνολικό βάρος μπορεί να φτάσει έως και το 1,05‰ ετησίως επί της αξίας των ακινήτων, δηλαδή έως και τριπλάσιο σε σχέση με το σημερινό ΤΑΠ.

Τι αλλάζει από το 2027

Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση:

Καταργείται το ΤΑΠ, που σήμερα επιβάλλεται με συντελεστή 0,25‰ έως 0,35‰.

Καταργείται και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, ο οποίος κυμαίνεται από 0,02 έως 0,07 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη θέση τους θεσπίζονται δύο νέες επιβαρύνσεις:

1. Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ)

Το νέο τέλος θα αποτελεί έσοδο των δήμων και θα επιβάλλεται με συντελεστές από 0,3‰ έως 0,7‰, ανάλογα με την απόφαση κάθε δήμου.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το νέο αυτό τέλος θα είναι αισθητά υψηλότερο από το σημερινό ΤΑΠ και σε πολλές περιπτώσεις διπλάσιο.

2. Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ)

Το δεύτερο νέο τέλος θα κατευθύνεται στις περιφέρειες για τη χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης και υποδομών.

Οι συντελεστές θα κυμαίνονται από 0,15‰ έως 0,35‰ και θα καθορίζονται από κάθε περιφέρεια.

Πώς θα υπολογίζονται τα νέα τέλη

Τα τέλη θα επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, με βάση:

τα τετραγωνικά μέτρα,

την τιμή ζώνης,

και τον συντελεστή παλαιότητας.

Θα αφορούν:

ακίνητα εντός σχεδίου πόλης,

ακίνητα σε οικισμούς προ του 1923,

οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων,

αλλά και κτίσματα εκτός σχεδίου.

Στην περίπτωση ακινήτων εκτός σχεδίου, θα λαμβάνεται υπόψη και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.

Επιπλέον, το τέλος θα επιβάλλεται και στο δικαίωμα υψούν («αέρας»), εφόσον αυτό έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τα νέα τέλη εξαιρούνται:

ακίνητα του Δημοσίου,

ναοί και μονές,

κοινωφελή ιδρύματα,

αθλητικά σωματεία,

διπλωματικές αποστολές,

διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα χωρίς εισόδημα.

Απαλλάσσονται επίσης:

κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,

στάβλοι σε αγροτικές περιοχές,

ακίνητα με πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.

Ειδική πρόβλεψη για νέες οικοδομές

Για τις νέες οικοδομές προβλέπεται απαλλαγή από το ΤΤΑ για τα πρώτα επτά χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εκτός εάν τα ακίνητα εκμισθωθούν ή χρησιμοποιηθούν νωρίτερα.

Τι θα ισχύει για τους ενοικιαστές

Υπόχρεος καταβολής θα θεωρείται ο ιδιοκτήτης, ο επικαρπωτής ή ο νομέας του ακινήτου.

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή, τότε ο ενοικιαστής θα καταβάλλει προσωρινά το ποσό, το οποίο στη συνέχεια θα αφαιρείται από το ενοίκιο.

Διακοπή ρεύματος για απλήρωτα τέλη

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ότι εάν δεν εξοφληθούν τρεις συνεχόμενοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ο πάροχος θα προχωρά σε διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

Παράλληλα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΤΑΠ και Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα συνεχίσουν να διεκδικούνται από τους δήμους.