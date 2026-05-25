Ο ανάδρομος Πλούτωνας φέρνει τις αλλαγές που περίμεναν 4 ζώδια έως τον Οκτώβριο του 2026

Μια περίοδος βαθιάς μεταμόρφωσης ξεκινά, φέρνοντας τις αλλαγές που τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια λαχταρούσαν να δουν στη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις, αν και τα ζώδια αυτά «δυσκολεύτηκαν» αρκετά το προηγούμενο διάστημα, μια πολυπόθητη αναγέννηση βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν.

Ο Πλούτωνας ξεκίνησε την ανάδρομη πορεία του στις 7 Μαΐου στο Ζώδιο του Υδροχόου, μια κίνηση που προμηνύει μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης γύρω από ζητήματα ισχύος και ελέγχου. Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα για το 2026 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευεργεσία, τη θυσία, την προσφορά και, κυρίως, με το άνοιγμα νέων «πυλών». Από τώρα και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, η ενέργεια του πλανήτη γκρεμίζει καθετί παλιό, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει χώρο για το καινούργιο.

Η ζωή τεσσάρων ζωδίων θα αλλάξει λόγω Ανάδρομου Πλούτωνα

Αιγόκερως

Αν και τα οικονομικά ζητήματα δεν αλλάζουν συνήθως από τη μια μέρα στην άλλη, οι Αιγόκεροι ίσως κάνουν την απόλυτη εξαίρεση. Σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης πορείας, πρόκειται να δουν μια θεαματική αλλαγή στη συνολική οικονομική τους εικόνα.

Αυτή την περίοδο, βέβαια, η προσοχή τους στη διαχείριση των οικονομικών κρίνεται παραπάνω από απαραίτητη. Ο αυστηρός έλεγχος εσόδων και εξόδων γίνεται πλέον αναγκαίος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολοκληρωμένη μεταμόρφωση των προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καλούνται να αφήσουν πίσω τους οτιδήποτε δεν τους αντιπροσωπεύει πια, ακόμη και τη βαθιά ριζωμένη νοοτροπία τους για το χρήμα, η οποία συχνά διαμορφώνεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους.

Καθώς τα πάντα γύρω τους αλλάζουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, οι Αιγόκεροι επιβάλλεται να κάνουν μια ουσιαστική εσωτερική βουτιά για να προσελκύσουν την αφθονία που τους αξίζει. Είτε αυτό σημαίνει να βάλουν τέλος σε μια παράλληλη εργασία που τους απομυζά την ενέργεια, είτε να απομακρύνουν οριστικά έναν τοξικό άνθρωπο από δίπλα τους, το γενναίο αυτό ξεκαθάρισμα είναι ο νούμερο ένα τρόπος για να αναβαθμίσουν το ριζικά το περιβάλλον στη ζωή τους.

Υδροχόος

Με τον Πλούτωνα να βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία στον Υδροχόο, κανένα άλλο ζώδιο δεν βιώνει αυτή την έντονη ενέργεια τόσο βαθιά όσο εκείνος. Αυτή η περίοδος σηματοδοτεί σημαντικά βήματα προς την καλύτερη και πιο εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού του, ενώ ό,τι ή όποιος έχει παραμείνει στη ζωή του περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, είναι πολύ πιθανό να απομακρυνθεί οριστικά πριν ο Πλούτωνας επιστρέψει σε ορθή πορεία τον Οκτώβριο.

Η ανάδρομη κίνηση του Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που εμποδίζουν τον Υδροχόο να δημιουργήσει αφθονία και ισορροπία στη ζωή του. Παράλληλα, αποκαλύπτει ποιοι άνθρωποι του προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και τον κρατούν καθηλωμένο σε χαμηλή ενεργειακή συχνότητα. Αν και οι αποχωρισμοί ή οι απομακρύνσεις δεν θα είναι εύκολες στην αρχή, τελικά θα λειτουργήσουν λυτρωτικά, επιτρέποντάς του να αναδειχθεί στην πιο δυναμική, γοητευτική και «μαγνητική» εκδοχή του εαυτού του μέχρι σήμερα.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η ζωή μπορεί το τελευταίο διάστημα να έμοιαζε στάσιμη ή προβλέψιμη, όμως αυτό αλλάζει ραγδαία. Ο Ουρανός πέρασε πλέον στο ζώδιό τους για πρώτη φορά μετά από 84 χρόνια, φέρνοντας μαζί του έντονες ανατροπές και μια διάθεση επανάστασης που θα επηρεάζει τη ζωή τους για τα επόμενα επτά χρόνια. Την ίδια στιγμή, η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα ανοίγει μπροστά τους σημαντικές ευκαιρίες, είτε πρόκειται για ξαφνική δημοσιότητα, είτε για τη δυνατότητα να κερδίσουν την προσοχή και τον θαυμασμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, όσα λένε και κάνουν αυτή την περίοδο αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Παρότι οι εξελίξεις ίσως φανούν αρχικά καταιγιστικές ή δύσκολες στη διαχείριση, πολύ σύντομα θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτές οι αλλαγές είναι ακριβώς όσα επιθυμούσαν εδώ και καιρό. Η ζωή τους αρχίζει επιτέλους να αλλάζει προς το καλύτερο.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι, από την άλλη πλευρά, αναζητούσαν εδώ και καιρό αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κέρδιζαν τα χρήματά τους. Η ανάδρομη ενέργεια του Πλούτωνα έρχεται τώρα να φέρει ακριβώς αυτές τις εξελίξεις, επηρεάζοντας άμεσα τα οικονομικά τους και κυρίως τις πηγές παθητικού εισοδήματος. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και εισπράττουν τα έσοδά τους.

Παρότι η εξάρτηση από την τεχνολογία ή το AI μπορεί αρχικά να δημιουργεί επιφυλάξεις, στην πραγματικότητα αυτή η νέα εποχή θα τους βοηθήσει να εργάζονται πιο έξυπνα και αποδοτικά, χωρίς να εξαντλούνται. Συνεχίζοντας να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, θα δουν τις προσπάθειές τους να ανταμείβονται με μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και αυξημένα έσοδα.

Πηγή: bovary.gr