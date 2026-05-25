MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Στην αρχή ήταν δύσκολο, την τρίτη φορά άρχισα να το συνηθίζω

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και απάντησε στις φήμες γύρω από το μέλλον της εκπομπής Real View, ξεκαθαρίζοντας πως η ίδια συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της κανονικά, παρά την έντονη παραφιλολογία των τελευταίων μηνών.

«Αχ, αυτό το πολύπαθο Real View. Απ’ την πρώτη μέρα κιόλας που ξεκίνησε, ακούμε ότι θα κοπεί. Τώρα, εάν είναι να κοπεί, αυτό σίγουρα δεν είναι δική μας απόφαση. Προσωπικά πηγαίνω εκεί να κάνω τη δουλειά μου, την αγαπώ και θα δείξει», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε με χιούμορ τι θα είχε καταφέρει αν έπαιρνε ένα ευρώ κάθε φορά που τη ρωτούν αν κόβεται η εκπομπή, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Θα τα ’χα δωρίσει! Και νομίζω θα ’τανε πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι που θα ’χαν λάβει αυτή τη δωρεά».

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πάντως πως στην αρχή όλη αυτή η συζήτηση την επηρέασε έντονα: «Στην αρχή ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να φτιάξεις στομάχι, ένα στομάχι δυνατό. Την πρώτη φορά ήτανε δύσκολο, τη δεύτερη φορά ήτανε δύσκολο, την τρίτη φορά άρχισα να το συνηθίζω. Ε, την εικοστή πέμπτη λες εντάξει!».

Κλείνοντας, η Δάφνη Καραβοκύρη τόνισε: «Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι που φημολογείται, αλλά δεν μπορείς να είσαι ευαίσθητος ως προς αυτό. Άμα είναι να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα αποφασιστεί».

Δάφνη Καραβοκύρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

ΗΠΑ: Αποζημίωση 808.000 στον ιδιοκτήτη γάτας για τον θάνατό της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κοζάνη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δένδιας από Τίρανα: Άμεση σύγκληση της Επιτροπής για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Πάρος: Επιβατικό πλοίο “χτύπησε” στην προβλήτα στο λιμάνι – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Ματούλα Ζαμάνη: Οι άνθρωποι διαρκώς βαθμολογούμαστε σαν φαγητό σε ένα εστιατόριο, που κι αυτό κουλό μου φαίνεται

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Συναγερμός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από ψεκασμό ουσίας σε εμπορικό κέντρο