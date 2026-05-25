Άδωνις Γεωργιάδης: Προτιμώ για αντίπαλο μου τον θυμωμένο Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει μια λάμψη

Για τις εξελίξεις στην πολιτική αλλά και το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ τόνισε πως προτιμά για αντίπαλο τον «θυμωμένο Ανδρουλάκη» και όχι τον κ. Τσίπρα, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός «έχει μια λάμψη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του EΡTnews και αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή», σημειώνοντας πως η αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «δεν είχε ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο».

Κατά τον ίδιο, η επανεμφάνιση Τσίπρα συνδέεται με τις ισορροπίες στην αντιπολίτευση και κυρίως με την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Όπως ανέφερε, «το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο και αυτό δημιουργεί πολιτικό κενό», το οποίο ενδέχεται να επιχειρήσει να αξιοποιήσει ο πρώην πρωθυπουργός. «Αν το ΠΑΣΟΚ είχε ανέβει δημοσκοπικά και ήταν στο 20-21%, δεν θα υπήρχε χώρος για νέα κίνηση Τσίπρα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το πολιτικό του αποτύπωμα και τις πιθανές στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης απέναντι σε μελλοντικούς αντιπάλους, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει αντιπάλους, ωστόσο άφησε σαφές πολιτικό στίγμα, λέγοντας πως προτιμά να έχει απέναντι του τον κ. Ανδρουλάκη, που είναι μονίμως θυμωμένος και σκοτεινός, παρά τον Τσίπρα που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα «δεν υπάρχει κουλτούρα κυβερνητικών συνεργασιών». Όπως είπε, μόνο με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου θα μπορούσε να υπάρξει θεωρητικά κυβερνητική σύγκλιση, ενώ για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι έχει λάβει απόφαση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που, όπως υποστήριξε, οδηγεί σε πολιτικό αδιέξοδο.

