Τασούλας για κατάκτηση Euroleague από τον Ολυμπιακό: Φέρατε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του, κατακτώντας θριαμβευτικά τη Euroleague και χαρίζοντας μια ιστορική βραδιά στο ελληνικό μπάσκετ.

Για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος συνεχάρη τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και όλους τους παίκτες της ομάδας για τη σπουδαία διάκριση. Όπως τόνισε, η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη στον στόχο έφεραν για ακόμη μία φορά το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ακόμη ότι η ομάδα αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά, αποδεικνύοντας πως με ταλέντο, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και οι μεγαλύτεροι στόχοι, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά σε κάθε τομέα της ζωής.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη σας στον στόχο, έφεραν το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό για ακόμα μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Με τον συνδυασμό ταλέντου, πειθαρχίας και αυτοπεποίθησης που σας διακρίνει, αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πεδίο δράσης».