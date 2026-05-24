MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τασούλας για κατάκτηση Euroleague από τον Ολυμπιακό: Φέρατε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του, κατακτώντας θριαμβευτικά τη Euroleague και χαρίζοντας μια ιστορική βραδιά στο ελληνικό μπάσκετ.

Για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος συνεχάρη τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και όλους τους παίκτες της ομάδας για τη σπουδαία διάκριση. Όπως τόνισε, η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη στον στόχο έφεραν για ακόμη μία φορά το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υπογράμμισε ακόμη ότι η ομάδα αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά, αποδεικνύοντας πως με ταλέντο, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση μπορούν να επιτευχθούν ακόμη και οι μεγαλύτεροι στόχοι, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά σε κάθε τομέα της ζωής.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού Γιώργο Μπαρτζώκα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η πίστη σας στον στόχο, έφεραν το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό για ακόμα μία φορά στην κορυφή της Ευρώπης κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Με τον συνδυασμό ταλέντου, πειθαρχίας και αυτοπεποίθησης που σας διακρίνει, αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα σε όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες, ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πεδίο δράσης».

Κωνσταντίνος Τασούλας Ολυμπιακός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ο λόγος που πρέπει πάντα να αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή μετά από κάθε πλύση

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Νίκη του ΔΗΣΥ δείχνουν τα exit poll

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δώδεκα συλλήψεις και δεκαέξι προσαγωγές γύρω από το ΟΑΚΑ πριν τον μεγάλο τελικό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Μαρία Ντόλκα: “Μην σταματάς, φάτους τα σωθικά” – Το μήνυμα της μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή στην Καρυστιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Χαλκιδική: Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ηρωίνη, μεθαδόνη και χασίς