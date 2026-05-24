Ο Νετανιάχου δημοσίευσε ΑΙ εικόνα μαζί με τον Τραμπ: “Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο”

Φωτογραφία που φέρει το μήνυμα «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στη σχετική φωτογραφία, που αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, απεικονίζεται ο ίδιος δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τις σημαίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Νετανιάχου έρχεται σε μια στιγμή που οι διαβουλεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται στο Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Μάλιστα σχεδόν ταυτόχρονα ο Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Trush Social  τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, δεν επιτρέπονται λάθη, δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά».

Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου:

«Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στον Λίβανο»

Νωρίτερα ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι ο  πρωθυπουργός του Ισραήλ ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο πως το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί έναντι απειλών στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης χθες.

«Στη χθεσινοβραδινή συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία της δράσης έναντι απειλών σε όλα τα πεδία, μεταξύ άλλων στον Λίβανο και ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε και στήριξε αυτήν την αρχή», δήλωσε σήμερα στο Reuters μια ισραηλινή πολιτική πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

