ΣΥΡΙΖΑ: Ευθεία επίθεση της κυβέρνησης στην αυτοτέλεια των Δήμων, στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις τσέπες των δημοτών

Την πλήρη υποστήριξη του κόμματος προς τον Δήμο Καλλιθέας και τους εργαζόμενους του, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε επικοινωνία του σήμερα με τον δήμαρχο Καλλιθέας, Κώστα Ασκούνη.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας, στηρίζουν τους συναδέλφους τους, που ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν ευνοϊκή δικαστική απόφαση, βλέπουν να ασκούνται πιέσεις προς τον Δήμο από την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να ασκήσει έφεση και να ζητήσει την απόλυσή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει αυτές τις πολιτικές που δρομολογήθηκαν με την αντεργατική διάταξη Βορίδη και πλέον τροποποιούνται προς το χειρότερο με τον νέο προτεινόμενο Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο προτεινόμενος Κώδικας -πέρα από τις υπόλοιπες διατάξεις υποβάθμισης της Αυτοδιοίκησης και το εκλογικό σύστημα Φρανκεστάιν- με το απαράδεκτο άρθρο 730 καταργεί κάθε αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και μετατρέπει τους ΟΤΑ σε απλές εκτελεστικές υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, με επαυξημένο μάλιστα κόστος για τους δημότες. Το άρθρο 730 υποχρεώνει τους Δήμους να επιδιώξουν την απόλυση των συμβασιούχων εργαζομένων τους, που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, έστω κι αν έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα από τα δικαστήρια, για να επιταχύνει την επισφάλεια και ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Δήμων, που είναι ήδη τραγικά υποστελεχωμένοι. Αυτή η επιλογή, εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες και την μεταφορά του κόστους των ιδιωτικοποιήσεων και εργολαβικών υπηρεσιών στους δημότες, μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών.

Κλείνοντας αναφέρει: «Είναι γνωστή η αλλεργία της κυβέρνησης σε οτιδήποτε δημόσιο και η επιδίωξή της να προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα βασικές λειτουργίες που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους εργαζομένους, τις δημοτικές αρχές και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να αγωνιστούμε για μια ισχυρή και αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση, με αρμοδιότητες και αντίστοιχους πόρους, αλλά και με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, έτσι ώστε να παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες που θα βελτιώνουν και θα αναβαθμίζουν την καθημερινότητά τους».