Σδούκου: Η επιστροφή Τσίπρα δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας, αλλά μάλλον μιας προσωπικής ανάγκης

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο MEGA Channel, στο OPEN TV και στον Real FM αναφέρθηκε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και στην πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Η κ. Σδούκου, ερωτώμενη για το νέο κόμμα Τσίπρα, σημείωσε ότι «η επιστροφή Τσίπρα δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας, αλλά μάλλον μιας προσωπικής ανάγκης να αποδείξει ότι χωρίς αυτόν η αριστερά δεν μπορεί. Θεμιτή προσωπικά, ακόμα και αν έχει μια ματαιόδοξη χροιά, αλλά νομίζω ότι η πραγματική του ευκαιρία ήταν στο παρελθόν, όταν έγινε πρωθυπουργός στα 40 του. Παρότι νέος άνθρωπος, τελικά επέλεξε να διχάσει τους Έλληνες με το δημοψήφισμα, να κλείσει τις τράπεζες, να φέρει τη χώρα λίγο πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη και να φορτώσει ένα αχρείαστο και επώδυνο τρίτο μνημόνιο στους πολίτες».

Υπογράμμισε πως και στη μετέπειτα πορεία του δεν άλλαξε και «παρότι έλαβε ένα σημαντικό ποσοστό, παρέμεινε ο ίδιος διχαστικός Τσίπρας, όπως έκανε και αφότου έφυγε από την προεδρία, διχάζοντας μετά την χώρα και το κόμμα του». Από όλα τα παραπάνω ο κ. Τσίπρας το μόνο που αντιλαμβάνεται σήμερα ως λάθος του είναι πως δεν έκλεισε τις τράπεζες μόλις εκλέχθηκε και ζητά να τον εμπιστευτούν οι πολίτες, έχοντας ίδιες απόψεις, ίδιες ιδέες, παίζοντας μάλιστα τάχα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, είπε η κ. Σδούκου και θύμισε ακόμα πως την τελευταία φορά που επιχείρησε να «”βάλει γκολ” ο κ. Τσίπρας, το τελικό σκορ έγραψε 86 δισ. ευρώ μνημόνιο. Η προσωπική του φιλοδοξία λοιπόν, θεμιτή είναι. Πολιτική πρόταση δεν είναι και σίγουρα δεν είναι εχέγγυο ότι η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Μάλλον το αντίθετο, αν κρίνουμε από το παρελθόν του».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «εμάς μας ενδιαφέρει να αυξάνεται το εισόδημα και να βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Από αυτά κρινόμαστε καθημερινά. Κάνουμε και λάθη, τα αναγνωρίζουμε και τα διορθώνουμε. Στη μεγάλη εικόνα, όμως, τα βήματα προόδου είναι αδιαμφισβήτητα και η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει αυτό για το οποίο εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό».

Η εκπρόσωπος Τύπου, αναφερόμενη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, σημείωσε ότι «μόνο το επόμενο διάστημα, αν δει κάποιος τι προχωρά, θα καταλάβει ότι γίνεται ουσιαστικό έργο σε πολλούς τομείς. Στο στεγαστικό “κλείδωσαν” τα πρώτα οκτώ ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα για κοινωνική αντιπαροχή, μέσα από τα οποία θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, ενώ περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Παράλληλα, προχωρά το νέο πρόγραμμα “Ανακαινίζω”, το οποίο θα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, ώστε να αξιοποιηθούν χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών προς ενοικίαση.

Πριν από έναν μήνα πραγματοποιήθηκε και εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό και αφηρημένο. Μεταφράζεται σε εκτεταμένες ανακαινίσεις σε εννέα νοσοκομεία, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε 15 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και σε επιπλέον 175 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί πολλά από αυτά δυστυχώς να μη θεωρούνται “μεγάλες ειδήσεις”, όμως όλα μαζί συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας που προχωρά και αλλάζει σε όλους τους τομείς. Όχι με θόρυβο, αλλά με παρεμβάσεις που οι πολίτες συναντούν καθημερινά στη ζωή τους».

Ερωτώμενη για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά και αν αυτό θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα, άρα από τη φύση της έχει όρια μια συζήτηση πάνω σε φήμες και σενάρια. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω απαξιωτικά για έναν πρώην πρωθυπουργό, που προσέφερε στην παράταξη και στη χώρα σε δύσκολες εποχές. Ελπίζω και πιστεύω ότι, επειδή έχει κάνει αυτή τη διαδρομή, θα σκεφτεί πέρα από την καθημερινή πολιτική ένταση. Θα σκεφτεί την υστεροφημία του, το τι θα αφήσει πίσω του πολιτικά και ιστορικά και τελικά θα σας έλεγα πως μια τέτοια κίνηση θα έκανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά στη δική του πολιτική παρακαταθήκη παρά στη Νέα Δημοκρατία».