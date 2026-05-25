Κόμμα Νίκη: Το δημογραφικό λύνεται με δράσεις και όχι με αδιαφορία

Κριτική στον Πρωθυπουργό για τις θέσεις που εξέφρασε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», ασκεί με ανακοίνωσή της η Νίκη.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει το παγκόσμιο στα επικοινωνιακά φούμαρα που για άλλη μία φορά επιχείρησε να πουλήσει στον ελληνικό λαό μιλώντας για το δημογραφικό.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ένα ακόμα ρεσιτάλ υποκρισίας αγνοώντας την εφιαλτική πραγματικότητα που βιώνει η ελληνική οικογένεια με “μια από τα ίδια” Υποσχέσεις, ευχολόγια και “κατόπιν ενεργειών μου” επιδόματα ελεημοσύνης.

Όσο για το περίφημο “brain regain” που φαντασιώνεται το Μαξίμου, η αλήθεια είναι σκληρή: οι νέοι μας δεν επιστρέφουν για να γίνουν οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι των ολιγαρχών, ούτε πείθονται από κούφιες υποσχέσεις», αναφέρει η ανακοίνωση της Νίκης και συνεχίζει καταθέτωντας τις προτάσεις της για το δημογραφικό.

«Η Νίκη θα συνεχίσει να αναδεικνύει το κρίσιμο εθνικό ζήτημα της δημογραφικής κρίση απαιτώντας:

Ενίσχυση των νέων ζευγαριών και της οικογένειας.

Ξεκάθαρο σχέδιο αντιμετώπισης των μηδενικών γεννήσεων σε δήμους της χώρας που “αιμορραγούν” δημογραφικά με οικονομικά κίνητρα, στεγαστική στήριξη και επιδόματα.

Επίδομα γέννας ύψους 6.000 ευρώ και ασφαλιστικές ρυθµίσεις για τις µητέρες µε δύο πλασµατικά χρόνια εργασίας για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και τρία χρόνια για κάθε ένα από τα επόµενα.

Αύξηση του αφορολόγητου για κάθε οικογένεια αναλόγως των παιδιών

Μειωµένο ή µηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα διατροφής και φροντίδας για βρέφη.

Μείωση των εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη γονέων πολυµελών οικογενειών.

Διπλασιασμό του αφορολόγητου ορίου εισοδήµατος µέχρι την ηλικία των 30 ετών.

Η διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας λύνεται με δράσεις και όχι με κυβερνητική αδιαφορία», καταλήγει η ανακοίνωση.