Μελέτη: Οι ασθενείς με άσθμα έχουν συχνά και άλλα προβλήματα υγείας

Οι πάσχοντες από σοβαρό άσθμα αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία όμως συχνά δεν γνωρίζουν ότι σχετίζονται με αυτό, αναφέρει διεθνής ομάδα επιστημόνων.

Αναλύοντας στοιχεία από μερικές χιλιάδες εθελοντές από 11 ευρωπαϊκές χώρες, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι πρόσθετες ασθένειες κυμαίνονται από παχυσαρκία έως ιγμορίτιδα. Τείνουν επίσης να εμφανίζονται ανά ομάδες.

Η αναγνώριση αυτών των ομάδων θα μπορούσε να αποτελεί το κλειδί για την κατάρτιση πιο αποτελεσματικών θεραπειών για τους πάσχοντες, λένε οι ερευνητές.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet Regional Health-Europe. Η σχετική μελέτη παρέχει την πρώτη αναλυτική περιγραφή των μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας που διαγιγνώσκονται συχνά στους πάσχοντες από σοβαρό άσθμα.

Όπως έδειξε, σχεδόν όλοι οι πάσχοντες από σοβαρό άσθμα πάσχουν από τουλάχιστον ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα υγείας, δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Ramesh Kurukulaaratchy, καθηγητής Αναπνευστικής Ιατρικής & Αλλεργιών στο Πανεπιστήμιο του Σάουθαμπτον. Οι περισσότεροι όμως πάσχουν από τρία ή περισσότερα.

Οι ομάδες των προβλημάτων υγείας που ανιχνεύθηκαν σχετίζονταν με:

Τον έλεγχο του άσθματος

Τη συχνότητα των ασθματικών κρίσεων

Τις θεραπείες που χρειάζονταν οι ασθενείς

Η μελέτη

Η νέα μελέτη βασίσθηκε στο ιατρικό ιστορικό 2.690 πασχόντων από σοβαρό άσθμα. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 56 έτη. Το 60% ήταν γυναίκες. Το 78% έπασχαν από άσθμα που άρχισε μετά την ενηλικίωσή τους.

Η σοβαρότητα της νόσου τους ήταν υψηλή. Το 70% των εθελοντών είχαν εκδηλώσει τουλάχιστον δύο ασθματικές κρίσεις για τις οποίες χρειάσθηκαν κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη) κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, το 79% λάμβαναν βιολογική θεραπεία για το άσθμα τους. Τέλος το 30% λάμβαναν κορτικοστεροειδή ως ρυθμιστική θεραπεία.

Οι επιστήμονες χώρισαν τους εθελοντές σε τέσσερις ομάδες, αναλόγως με την γεωγραφική περιοχή:

Βόρεια Ευρώπη (Λιθουανία, Λετονία, Σουηδία)

Ανατολική Ευρώπη (Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία)

Νότια Ευρώπη (Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία)

Δυτική Ευρώπη (Ολλανδία)

Στη συνέχεια, εξέτασαν εάν και σε τι ποσοστό υπήρχαν 23 συχνές παθήσεις. Όσες από αυτές παρατηρήθηκαν στο τουλάχιστον 5% των συμμετεχόντων από κάθε γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, εξετάσθηκαν πιο αναλυτικά.

Τα ευρήματα

Από τις παθήσεις αυτές, δέκα ήταν εκείνες που πληρούσαν αυτό το κριτήριο. Αν και το άσθμα εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ασθενή, οι επιστήμονες αναγνώρισαν τρεις ξεχωριστές ομάδες παθήσεων που ήταν κοινές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Οι ασθενείς σε κάθε μία από αυτές είχαν σοβαρό άσθμα και ταυτοχρόνως:

Είχαν υψηλά ποσοστά οστεοπόρωσης σε συνδυασμό με αύξηση του σωματικού βάρους λόγω μεγάλης χρήσης στεροειδών φαρμάκων (κορτιζόνης) Έπασχαν από σοβαρό δερματικό έκζεμα και αλλεργική ρινίτιδα Είχαν χρόνια παραρρινοκολπίτιδα (ιγμορίτιδα) και πολύποδες στη μύτη (ρινικοί πολύποδες)

Οι υπόλοιπες τέσσερις συννοσηρότητες εκδηλώνονταν με διάφορους συνδυασμούς στους συμμετέχοντες. Οι συννοσηρότητες αυτές ήταν:

Η παχυσαρκία

Η βρογχεκτασία (είναι μία χρόνια πνευμονοπάθεια, κατά την οποία οι βρόγχοι έχουν μόνιμη, παθολογική διάταση, με συνέπεια αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων του αναπνευστικού)

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) που προκαλεί μεταξύ άλλων καούρες

Οι ψυχολογικές συννοσηρότητες (καταθλιπτική διαταραχή ή προκαλούμενη από τα στεροειδή κατάθλιψη)

«Οι πάσχοντες από σοβαρό άσθμα συχνά ζουν και με άλλες παθήσεις. Ωστόσο ακόμα και τώρα δεν γνωρίζουμε πλήρως πως σχετίζονται μεταξύ τους», ανέφερε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr Anna Freeman, αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναπνευστικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Σάουθαμπτον.

«Με τα ευρήματά μας, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ασθενών στην Ευρώπη που πασχίζουν να διατηρήσουν το άσθμα τους υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Πηγή: iatropedia.gr