Καλλιθέα: Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που επιτέθηκαν και παρέσυραν με το ΙΧ τους τρανς γυναίκα

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στην περιοχή της Καλλιθέας, τέσσερις νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι επιβαίνοντας σε όχημα παρέσυραν και τραυμάτισαν τρανς γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (21/5), στην περιοχή της Καλλιθέας, οι κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε όχημα, προσέγγισαν τρανς γυναίκα και προέβησαν σε υβριστικές επιθέσεις σε βάρος της με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ παράλληλα της έριξαν αυγά και αντικείμενα.

Μεταμεσονύκτιες ώρες της Παρασκευής (22/5) οι κατηγορούμενοι πήγαν ξανά στο σημείο και συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ επέστρεφε στο σπίτι της, οι νεαροί την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.