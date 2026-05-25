MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που επιτέθηκαν και παρέσυραν με το ΙΧ τους τρανς γυναίκα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στην περιοχή της Καλλιθέας, τέσσερις νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών, οι οποίοι επιβαίνοντας σε όχημα παρέσυραν και τραυμάτισαν τρανς γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (21/5), στην περιοχή της Καλλιθέας, οι κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε όχημα, προσέγγισαν τρανς γυναίκα και προέβησαν σε υβριστικές επιθέσεις σε βάρος της με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ παράλληλα της έριξαν αυγά και αντικείμενα.

Μεταμεσονύκτιες ώρες της Παρασκευής (22/5) οι κατηγορούμενοι πήγαν ξανά στο σημείο και συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ επέστρεφε στο σπίτι της, οι νεαροί την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Πρώτος ο ΔΗΣΥ, δεύτερο το ΑΚΕΛ – Στη Βουλή το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Ιωάννινα: Αλλοδαποί ξυλοκόπησαν, μαχαίρωσαν και λήστεψαν άνδρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό: “Κάηκε” ο Πειραιάς – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό – Από μία τροχιά τα δρομολόγια στο κέντρο, κλειστός σταθμός και ουρές επιβατών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 30χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Μαΐου