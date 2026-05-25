MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκαν 13 κατηγορούμενοι για απάτη με επιδοτήσεις στις Σέρρες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2016-2018, εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή.

Μετά από πολυήμερη διαδικασία οι δικαστές κήρυξαν ενόχους 13 κατηγορούμενους για την υπόθεση, μία από τις πρώτες που έφερε στο ακροατήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αφορούσε επιδοτήσεις συνολικών ποσών περίπου 250 χιλιάδων ευρώ στην περιοχή των Σερρών.

Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ενόχους τους 13 για, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Στους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης, με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημμέλημα.

Η απόφαση των δικαστών ακολούθησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της, την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου, που ήταν στην έδρα, η οποία ζήτησε ενοχή για τους περισσότερους από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους. Με την απόφαση του δικαστηρίου, επιβλήθηκε στον κάθε καταδικασθέντα ποσό εξόδων 1.200 ευρώ.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο με 32 πρόσωπα να κάθονται στο εδώλιο. Με την έναρξη της δίκης, ωστόσο, επτά εκ των κατηγορούμενων έκαναν χρήση ποινικής διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας πόσο περίπου 165 χιλιάδων ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση κατά την επίδικη περίοδο. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν δύο έως τρία έτη με 3ετη αναστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ρένος Χαραλαμπίδης: “H τέχνη της τηλεόρασης περιορίζεται, το YFSF μου δίνει ένα προσωπικό στοίχημα”

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Δημήτρης Μακαλιάς για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη: Θα ήθελα να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακή

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Συναγερμός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από ψεκασμό ουσίας σε εμπορικό κέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Με χτυπήματα κατσαβιδιού στο πρόσωπο η δολοφονία του 60χρονου από τον 30χρονο γιο του

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ηθοποιός (Προσοχή Εύθραυστον!)” από σήμερα στο Θέατρο Τεχνών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών: Νταμπλούχος Ελλάδας ο ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο