Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους το ειδικό μηχάνημα του δήμου που κλείνει λακκούβες μέσα σε λίγα λεπτά – Δείτε βίντεο

Στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης κυκλοφορεί και σήμερα το ειδικό όχημα που θα αποκαθιστά άμεσα λακκούβες και φθορές στα οδοστρώματα.

Το ειδικό όχημα έχει αρχίσει ήδη να «σφραγίζει» τις φθορές επί της οδού Βασ. Όλγας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στις οδούς: Εγνατία, Λεωφόρος Νίκης, Μητροπόλεως, 3ης Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη, Παπάφη κ.ά.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, το όχημα με σύγχρονη τεχνολογία καθαρίζει, γεμίζει και σφραγίζει τη φθορά μέσα σε λίγα λεπτά, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με πολύ μικρότερη όχληση για την κυκλοφορία.

Επίσης, ο κ. Αγγελούδης υπενθύμισε ότι σε λίγες εβδομάδες ξεκινά το μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις που θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και στις έξι Δημοτικές Κοινότητες της πόλης.