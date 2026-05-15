Νέο όχημα του δήμου Θεσσαλονίκης στους δρόμους της πόλης για την αποκατάσταση λακκουβών και φθορών – Δείτε βίντεο
Ένα νέο ειδικό όχημα του Δήμου Θεσσαλονίκης βγαίνει καθημερινά στους δρόμους της πόλης για την άμεση αποκατάσταση λακκουβών και φθορών στο οδόστρωμα.
Όπως αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, το όχημα με σύγχρονη τεχνολογία καθαρίζει, γεμίζει και σφραγίζει τη φθορά μέσα σε λίγα λεπτά, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με πολύ μικρότερη όχληση για την κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τις επόμενες ημέρες το όχημα θα πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα την Εγνατία, τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Λεωφόρο Νίκης, τη Μητροπόλεως, την 3η Σεπτεμβρίου, την Γρηγορίου Λαμπράκη, την Παπάφη και σε πολλούς ακόμα δρόμους, όπου υπάρχουν προβλήματα.
Όπως τονίζει ο κ. Αγγελούδης, σε λίγες εβδομάδες ξεκινά το μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις που θα εξελίσσονται ταυτόχρονα και στις έξι Δημοτικές Κοινότητες της πόλης.
Δείτε το βίντεο:
