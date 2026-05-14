Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Θάλεια Ιωαννίδου

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η διακεκριμένη δημοσιογράφος, Θάλεια Ιωαννίδου. Το όνομά της είχε συνδεθεί με την ΕΡΤ3, στην οποία διετέλεσε γενική διευθύντρια, από τον Μάρτιο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2010.

Υπήρξε ενεργό μέλος της δημοσιογραφικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε στις διεργασίες της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Στη δημοσιογραφική της διαδρομή ασχολήθηκε με τη διοίκηση μέσων ενημέρωσης και τη δημόσια τηλεόραση, έχοντας σημαντική παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ αποχαιρετά τη Θάλεια Ιωαννίδου

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τη δημοσιογράφο – μέλος της Θάλεια Ιωαννίδου, η οποία πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Σε ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ αναφέρεται ότι η Θάλεια Ιωαννίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950. Εργάστηκε στην εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» (1972-86), στην εφημερίδα «Μεσημβρινή» (1980-1987), ήταν ανταποκρίτρια στα περιοδικά «Γυναίκα» και «Μία», αρχισυντάκτρια της εφημερίδας «Τουριστικά Νέα» και του περιοδικού «Ένδυμα & Δημιουργία», συνεργάστηκε με το περιοδικό «Μακεδονική Ζωή» (1973-1980), δούλεψε στο γραφείο Τύπου της HELEXPO-ΔΕΘ (1973-1990), ήταν παραγωγός-παρουσιάστρια εκπομπής στην ΕΤ-3 (1989-1990), διευθύντρια γραφείου Θεσσαλονίκης της εφημερίδας «Καθημερινή» (1987-1996) και γενική διευθύντρια της ΕΡΤ3 (2005-2010).

Διετέλεσε πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΜ-Θ, ειδική γραμματέας και αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ. Το 2024 τιμήθηκε από την ΠΟΕΣΥ ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας. Υπήρξε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και του ΔΣ του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η κηδεία της θα γίνει αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 10.30 πμ, στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της εκλιπούσης.