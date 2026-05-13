Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Δύκολες ώρες φαίνεται πως βιώνει η Γωγώ Μαστροκώστα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ξανά σοβαρό ζήτημα με την υγεία της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται, έχοντας διαρκώς στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, βρίσκεται συνεχώς δίπλα της, προσφέροντάς της στήριξη και δύναμη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ κοντά της παραμένει και η κόρη τους, Βικτώρια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φαίνεται να έχει επανεμφανιστεί, με την οικογένεια να κρατά χαμηλούς τόνους και να εστιάζει στην αντιμετώπιση της κατάστασης.