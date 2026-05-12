Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Πειραματικά, Πρότυπα, Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Το αργότερο μέχρι αύριο, (13/5) το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, «εκτός απροόπτου, το μεσημέρι της Τετάρτης θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα, αν και πάντα, διατηρείται μία μικρή επιφύλαξη», αναφέρουν ασφαλείς πηγές. «Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται κάποιες τελευταίες διασταυρώσεις στις βαθμολογίες», προσθέτουν.

Η φετινή «καινοτομία»

Η επίσημη και έγκυρη ενημέρωση για τα αποτελέσματα φέτος θα γίνει αποκλειστικά από την πλατφόρμα, στην οποία οι γονείς είχαν υποβάλει την αίτησή τους ΕΔΩ

«Θα προηγηθεί ένα email αλλά θα πρέπει να μπουν στο σύστημα για να δουν το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή σε ποιο σχολείο περνά το παιδί τους, όπως και τη βαθμολογία τους», αναφέρουν στελέχη της Επιτροπής. Επισημαίνεται, ότι πέρσι, η πρώτη ειδοποίηση ήρθε με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (sms), πράγμα που φέτος, δεν θα ισχύσει καθώς η ενημέρωση θα γίνει μόνο από την πλατφόρμα.

Εντός χρονοδιαγράμματος τα αποτελέσματα

Υπενθυμίζεται, ότι η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 ενώ η αντίστοιχη διαδικασία για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) διεξήχθη την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα αποτελέσματα αναμένονταν εντός δεκαπενθημέρου, γεγονός που φαίνεται πως τελικά ισχύει.

Πόσοι διεκδικούν μία θέση

Για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, υπεβλήθησαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεις, ως ακολούθως:

-13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις σε Πρότυπα σχολεία της χώρας.

-12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.

-3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

-414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

