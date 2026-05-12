Κολομβία: Διπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν στη χώρα το 2025

Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν στην Κολομβία διπλασιάστηκε το 2025 σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω αύξησης της βίας των ενόπλων ομάδων, δήλωσε σήμερα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Τουλάχιστον 322.688 άνθρωποι εκτοπίστηκαν πέρυσι στη χώρα της νότιας Αμερικής, όπου “οι ένοπλες συγκρούσεις κλιμακώθηκαν” μέσα σε “κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε κατοικίες” πολιτών, αναφέρει η έκθεση της ΔΕΕΣ.

Ο Ολιβιέ Ντιμπουά, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΣ στη Μπογκοτά, αποκάλεσε “δράμα” την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, το οποίο “οι αριθμοί δεν μπορούν να περιγράψουν”.

Πλήθος ενόπλων ομάδων προσπαθούν να καλύψουν το κενό που άφησε ο αφοπλισμός της μαρξιστικής οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), που έβαλε τέλος σε μισό αιώνα πολέμου κατά του κολομβιανού κράτους υπογράφοντας ειρηνευτική συμφωνία το 2016.

Η μάχη τους για τον έλεγχο της διακίνησης της κοκαΐνης, των παράνομων ορυχείων χρυσού και των δικτύων εκβιαστών εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, ενώ ακόμη και ο απερχόμενος αριστερός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο προσπαθούσε να αρχίσει μαζί τους ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο νομός που επλήγη περισσότερο από τις μετακινήσεις του πληθυσμού ήταν ο Νόρτε ντε Σανταντέρ, στη βορειοανατολική Κολομβία, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, όπου συγκρούσεις στις αρχές του 2025 μεταξύ των ανταρτών του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και διαφωνούντων των πρώην FARC ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τη μαζική αύξηση του εγκλεισμού ανθρώπων, μια συνήθης πρακτική των ένοπλων ομάδων που απαγορεύουν την κυκλοφορία ολόκληρων κοινοτήτων.

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών λόγω των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που χρησιμοποιούν οι αντάρτες εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου αλλά και εναντίον των πολιτών, αυξήθηκε επίσης κατά 34% πέρυσι.

Η Κολομβία ετοιμάζεται να εκλέξει νέο πρόεδρο στις εκλογές της 31ής Μαΐου, και η ασφάλεια είναι ένα από τα κεντρικά θέματα.

Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από μεγάλες επιθέσεις. Ο υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε επλήγη από σφαίρα ενώ έκανε τον προεκλογικό του αγώνα στη Μπογκοτά πέρυσι, πριν υποκύψει στα τραύματά του.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας νεαρός δημοσιογράφος δολοφονήθηκε ενώ κάλυπτε τις συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων ομάδων στον νόμο Αντιόκια, στη βορειοδυτική Κολομβία.

Στα τέλη Απριλίου, διαφωνούντες των πρώην FARC ανέλαβαν την ευθύνη για μια βομβιστική επίθεση σε δρόμο του νομού Κάουκα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, με 21 νεκρούς, τη φονικότερη επίθεση κατά Κολομβιανών αμάχων τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ