Ξεκινούν στις 18 Μαΐου οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη σχολική περίοδο 2026-2027 θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Καλαμαριάς (www.kalamaria.gr → Κοινωνική Πολιτική → Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής → Έναρξη εγγραφών → Υποβολή Αιτήσεων). Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXIS.

Οι αιτήσεις αφορούν σε:

Νήπια γεννημένα το έτος 2023 και έως 31/03/2024.

Βρέφη γεννημένα από 01/04/2024 έως και 31/03/2026.

Σημαντικές επισημάνσεις

Για την εγγραφή δύο (2) ή περισσότερων παιδιών της ίδιας οικογένειας απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε παιδί, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης είναι η επισύναψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Έναρξη: 18/05/2026 και ώρα 00:01

Λήξη: 14/06/2026 και ώρα 23:59

Η διαδικασία αφορά:

Αιτήσεις νέας εγγραφής Αιτήσεις επανεγγραφής ήδη φιλοξενούμενων παιδιών

Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής

Τα νήπια πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Τα βρέφη πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΑΔΣ 267/2025).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής, όπως:

ηλεκτρονική αίτηση,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ιατρική βεβαίωση και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας παιδιού,

φορολογικά στοιχεία,

βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας,

αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας,

καθώς και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων.

Κριτήρια επιλογής

Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων, η επιλογή βρεφών και νηπίων καθώς και η κατάρτιση πίνακα επιλαχόντων πραγματοποιείται από ειδική Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος μοριοδότησης, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του Δήμου Καλαμαριάς.

Καθορισμός μηνιαίας οικονομικής εισφοράς

Η μηνιαία οικονομική συνεισφορά διαμορφώνεται βάσει οικογενειακού εισοδήματος σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί

Οι εγγραφές αφορούν στο σύνολο των Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμαριάς.

Επισημαίνεται ότι κατά τη σχολική χρονιά 2026-2027 ο Β΄ Παιδικός Σταθμός και ο Γ΄ Βρεφικός Σταθμός θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο έως τις 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής στα τηλέφωνα:

2313 314518, 2313 314516, 2313 314517, 2313 314504

και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

karamitri@kalamaria.gr, mamantzi@kalamaria.gr