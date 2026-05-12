ΑΠΘ: Δεκάδες προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές – “Eγκληματίες που έκαναν προβοκάτσια οι δράστες της επίθεσης”

Σε τουλάχιστον 39 προσαγωγές ατόμων έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία μετά την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές των ΕΑΑΚ εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί ομάδα αντιεξουσιαστών φορώντας κράνη και κρατώντας ρόπαλα και πυρσούς μπούκαρε σε Νομική, Οικονομική και Πολυτεχνική Σχολή και επιτέθηκαν σε φοιτητές. Από τις επιθέσεις έχουν τραυματιστεί επτά άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου περαιτέρω χειρουργική και ορθοπεδική φροντίδα. Φέρουν κακώσεις κατάγματα εκδορές και μώλωπες και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ενώ αστυνομικοί των ΜΑΤ μπήκαν εντός της Σχολής. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 39 προσαγωγές ατόμων.

“Σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν δύο τουλάχιστον φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους σε παρεμβάσεις τους ενόψει των αυριανών φοιτητικών εκλογών. Προφανώς οι επιτιθέμενοι, οι εγκληματίες που έκαναν τη συγκεκριμένη προβοκάτσια καθότι ήταν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έφυγαν την ίδια στιγμή”, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Καθηγητής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Όπως είπε ο κ. Ζαρωτιάδης, μετά από καταγγελίες για κίνδυνο σε βάρος ατόμων επενέβη η Ελληνική Αστυνομία, όμως προχώρησε σε προσαγωγές όλων των παρευρισκόμενων φοιτητών. “Αυτό αποτελεί μια αναίτια και προβληματική παρέμβαση. Οι συνάδελφοί μας φοιτητές και φοιτήτριες που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, στη χειρότερη περίπτωση ήταν θύματα, έτυχαν προσαγωγής με τον χειρότερο τρόπο, δηλαδή πισθάγκωνα δεμένοι και σε μια διαδικασία μαζικής προσαγωγής που τους προσομοιάζει με υπαίτιους και όχι με τα θύματα αυτής της προβοκατόρικης επίθεσης που δέχτηκαν”, δήλωσε επίσης ο κ. Ζαρωτιάδης

“Διερωτόμαστε, προς τι αυτή η συμπεριφορά και επιλογή της Ελληνικής Αστυνομίας;”, κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Ζαρωτιάδης.

Στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.