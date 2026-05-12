MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απέδρασε κρατούμενος από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου στο Ρίο, τον συνέλαβαν μέσα σε μια ώρα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης προκάλεσε η απόδραση ενός 30χρονου αλλοδαπού από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο αλλοδαπός νοσηλευόταν στην κλινική ύστερα από διαρκή παρενοχλητική δραστηριότητά του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Φοιτητική Εστία.

Κατά πληροφορίες, μάλιστα, ο 30χρονος είχε μαζί του μαχαίρι.

Τελικά μέσα σε περίπου μία ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό σε περιοχή του Ρίου (εκτός της Πανεπιστημιακής ζώνης) και τον οδήγησαν εκ νέου για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ηράκλειο: Τα νεότερα για την υγεία της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη – Συνεχίζει και δεν θυμάται τίποτα από το ατύχημα

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

ΠΟΥ: Επτά κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κεραμέως: Καλύτεροι μισθοί, πρόσθετες παροχές και επιδόματα με την επέκταση των ΣΣΕ σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 λεπτά πριν

ΚΚΕ: Απαράδεκτη η επέμβαση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ και οι προσαγωγές “στο σωρό” – Πολιτικές δυνάμεις δίνουν άλλοθι στα ΜΑΤ

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται η εβδομάδα Αιμοδοσίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 54 λεπτά πριν

Καμένα χαρτονομίσματα και βαρύ οπλισμό βρήκαν στους ληστές της Τιθορέας – Ερευνώνται για ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ