Απέδρασε κρατούμενος από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου στο Ρίο, τον συνέλαβαν μέσα σε μια ώρα

Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης προκάλεσε η απόδραση ενός 30χρονου αλλοδαπού από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο αλλοδαπός νοσηλευόταν στην κλινική ύστερα από διαρκή παρενοχλητική δραστηριότητά του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συγκεκριμένα στη Φοιτητική Εστία.

Κατά πληροφορίες, μάλιστα, ο 30χρονος είχε μαζί του μαχαίρι.

Τελικά μέσα σε περίπου μία ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον αλλοδαπό σε περιοχή του Ρίου (εκτός της Πανεπιστημιακής ζώνης) και τον οδήγησαν εκ νέου για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική.