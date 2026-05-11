Ελ. Βενιζέλος: Δύο ελαφρά τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Lufthansa – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας (11/5) στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αεροσκάφος της Lufthansa που είχε απογειωθεί με προορισμό το Μόναχο αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στην Αθήνα, έπειτα από προειδοποιητική ένδειξη βλάβης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πρόκειται για την πτήση LH1753 της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας, η οποία εκτελούνταν με Airbus A321. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Lufthansa, το πλήρωμα έλαβε προειδοποιητικό μήνυμα για τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι κυβερνήτες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εξασφαλίσουν προτεραιότητα επιστροφής και άμεσης προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 177 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ το αεροσκάφος κινήθηκε αυτόνομα μέχρι τη θέση στάθμευσης. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, το πλήρωμα αποφάσισε την άμεση εκκένωση της καμπίνας, καθώς εντοπίστηκε έντονη οσμή στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, γεγονός που προκάλεσε νέα κινητοποίηση.

Για την αποβίβαση των επιβατών χρησιμοποιήθηκαν οι φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται, κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το Airbus A321 παραμένει καθηλωμένο στο αεροδρόμιο, όπου τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα αίτια της βλάβης και της έντονης οσμής που καταγράφηκε στην καμπίνα.

Την ίδια ώρα, στελέχη της Lufthansa παρέχουν υποστήριξη στους επιβάτες εντός του αεροδρομίου και προχωρούν σε νέες κρατήσεις εισιτηρίων για τη συνέχιση των ταξιδιών τους.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, με τη Lufthansa να ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι ταξιδιώτες.