Βόλος: Μόνο οι κάτοχοι διαρκείας στον αγώνα με τον Άρη – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Δικαίωμα εισόδου μόνο σε κατόχους διαρκείας θα δοθεί στο παιχνίδι του Βόλου με τον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs των θέσεων 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του θεσσαλικού κάμπου, στο παιχνίδι με τους «κίτρινους» θα επιτραπεί η είσοδος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μόνο σε κατόχους διαρκείας

Η ανακοίνωση του Βόλου αναφέρει:

«H ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι για τον αγώνα Βόλος – Άρης (Τετάρτη 13/5/26, 17.00, Πανθεσσαλικό στάδιο) δεν θα εκδοθούν εισιτήρια αγώνα. Ως εκ τούτου δικαίωμα εισόδου στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα έχουν μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι η είσοδος όλων των κατόχων διαρκείας θα γίνεται από την κεντρική πύλη».