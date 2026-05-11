Κλείνει από σήμερα τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία – Δείτε αναλυτικά τι ισχύει

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου (455 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Αγαθούπολης – Μεθώνης (459 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου, ως εξής:

Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

  • Από Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 08.00 έως Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 12.00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

  • Από Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 8.00 έως Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 20.00 ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, εάν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

