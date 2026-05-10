Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο στην Πάτρα και άρχισε να πυροβολεί

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες Σάββατο στην Πάτρα οι αστυνομικοί, μετά από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να βγήκε στον δρόμο με όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κάλυκες κρότου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, καθώς και στο όχημά του, όπου βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ένα από τα όπλα έφερε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.