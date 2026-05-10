MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο στην Πάτρα και άρχισε να πυροβολεί

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες Σάββατο στην Πάτρα οι αστυνομικοί, μετά από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να βγήκε στον δρόμο με όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κάλυκες κρότου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, καθώς και στο όχημά του, όπου βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ένα από τα όπλα έφερε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κικίλιας για Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ζαχαριάδης: Χυδαίος λαϊκισμός από τον κ. Μητσοτάκη, δεν είπε ούτε μισή λέξη για τα υπερκέρδη των καρτέλ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Βλαντιμίρ Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του

ΔΙΕΘΝΗ 41 λεπτά πριν

Νετανιάχου: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, πρέπει ακόμα να πάρουμε το ιρανικό ουράνιο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στη Ροτόντα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Super League: Πού θα δείτε τα Άρης – ΟΦΗ και Βόλος – Λεβαδειακός για τις θέσεις 5-8 των playoffs