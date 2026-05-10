Metallica: Μια νύχτα στο ΟΑΚΑ που θα μείνει αξέχαστη – “Σεισμός” από 80.000 θεατές και που καταγράφηκε και από το Γεωδυναμικό

Σε ρυθμούς Metallica έζησε, το βράδυ του Σαββάτου, η Αθήνα στην ιστορική συναυλία του μέταλ συγκροτήματος, στο ΟΑΚΑστο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους M72. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο, 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση των Metallica στην Ελλάδα.

Μάλιστα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε με σεισμογράφο τη συναυλία των Metallica, καταγράφοντας μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών.

Από νωρίς το μεσημέρι ο κόσμος άρχισε να συρρέει στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τέθηκαν σε εφαρμογή από χθες Παρασκευή, τα οποία θα ισχύσουν μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς, που προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, ήρθε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πλέον «doodle» (αυτοσχεδιασμού) των Robert Trujillo και Kirk Hammett. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, το δίδυμο εξέπληξε το κοινό παίζοντας τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη. Η εμβληματική μελωδία από το συρτάκι ακούστηκε με ηλεκτρικό ήχο, κάνοντας ολόκληρο το ΟΑΚΑ να συντονίζει τα βήματά του στους ήχους της θρυλικής σύνθεσης.

Σε μια κίνηση-ματ που αναγνώρισε την εγχώρια ροκ σκηνή, το συγκρότημα απέδωσε, αμέσως μετά, ένα από τα κλασικά κομμάτια του συγκροτήματος του Γιάννη Αγγελάκα «Τρύπες», το «Δεν χωράς πουθενά», με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει τη φουτουριστική in-the-round σκηνή, μια κυκλική κατασκευή στο κέντρο του σταδίου που επέτρεπε στους θεατές να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo. Το περιβόητο «Snake Pit» στο κέντρο της σκηνής πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στους πιο φανατικούς της μπάντας.

Η συναυλία ξεκίνησε με εκρηκτική ενέργεια, περιλαμβάνοντας διαχρονικούς ύμνους όπως τα «For Whom the Bell Tolls», «Enter Sandman» και «Master of Puppets», ενώ δεν έλειψαν και οι νέες επιτυχίες από το άλμπουμ «72 Seasons». Ο James Hetfield, ιδιαίτερα επικοινωνιακός, δήλωσε συγκινημένος από την υποδοχή της «ελληνικής οικογένειας», όπως συχνά αποκαλεί τους θαυμαστές του συγκροτήματος.

Τη βραδιά άνοιξαν με εξαιρετικές εμφανίσεις οι Gojira και οι Knocked Loose, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια από τις μεγαλύτερες συναυλιακές στιγμές της δεκαετίας για την Ελλάδα.

Η ανάρτηση του συγκροτήματος

Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία, οι Metallica ανέβασαν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram ανάρτηση στην οποία έγραφαν: «Ξύπνα, Αθήνα. Σήμερα θα δεις τους Metallica»

