Βοιωτία: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν κασετίνα με 100.000 ευρώ

Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 η περιοχή των Οινοφύτων, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μηχάνημα ΑΤΜ το οποίο βρισκόταν σε χώρο σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο ισχυρός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να ανατίναξαν το ΑΤΜ και στη συνέχεια να απέσπασαν τουλάχιστον μία κασετίνα με μετρητά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ποσό που περιείχε η κασετίνα προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ. Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες άφησαν πίσω τους εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, συνολικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ.

Μετά την έκρηξη, οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο δράσης τους και το όχημα διαφυγής που χρησιμοποίησαν.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό των δραστών και τις κινήσεις τους μετά την έκρηξη.